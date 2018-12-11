醫訊》讓生者、死者了無遺憾 臺大雲林分院安寧病房10年感恩

2018-12-11 16:26

〔記者廖淑玲／雲林報導〕在安寧病房不是等死、不是延緩治療，而是留給家人親友最美好的「遺產」，臺大醫院雲林分院緩和安寧醫療今天舉辦10年感恩活動，遺族致贈畫作並分享照護歷程，淚水中表達對醫護人員的感謝。

成立10年的臺大醫院雲林分院緩和安寧醫療，整合醫療、心理、社會及靈性等層面關懷，服務超過1500人次的住院病患，其中包括100多名長年居住在外縣巿的「雲林人」完成心願落葉歸根，在家鄉走完人生最後一哩路。

素人畫家「阿德」在生命最後幾年展現驚人的繪畫天分，畫作充滿亮麗與熱情的色彩，去年5月入住安寧病房接受法師祝福皈依後隔天病逝，得年36歲，醫院曾為他舉辦個人畫展，今天阿德媽媽林淑紅捐贈阿德生前畫作，送給臺大醫院雲林分院安寧病房永久收藏，鼓勵其他病友用包容愉悅的心，譜出自己生命的樂章。

家住麥寮的呂太太分享先生入住安寧病房的點點滴滴，還能及時把握時間回家，向雙親拜別並對妻兒留下最後甜蜜叮囑的珍貴影片；家住台北的謝小姐則感謝醫療團隊甚至是志工、宗教師一路扶持，讓家人能陪伴父親走完生前最後一段路，沒有插管、很幸福、很滿足、沒有病痛地離開，希望更多病友多珍惜，達到生死兩安的完美告別。

安寧病房主任黃建勳表示，安寧病房病患出院後，護理師會定期居家服務及電話訪問，統計顯示病患往生前一個月急診就診率低於10％，大幅減少醫療資源消耗，末期患者免受就醫折磨且過半數在家善終，優於全台平均更高於日本，讓該院獲頒「2018年SNQ國家品質標章」。

臺大醫院雲林分院院長黃瑞仁分享雙親往生經歷，尤其父親經過安寧療護後安詳離世，讓為人子的他沒有遺憾，也體認到身為拚命救活人的醫生懂得善生更要懂得善終，感謝安寧醫療團隊的付出與貢獻。

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