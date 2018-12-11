機器人舞力全開！建國科大「嘻哈傑」 前進中國飆街舞奪冠

2018-12-11 16:25

〔記者張聰秋／彰化報導〕「自己不會跳舞沒有關係，機器人會跳就好！」3個對舞蹈完全一竅不通的建國科技大學男大生，看網路學舞看到「眼老」，辛苦抓到跳舞的眉角，設計出會跳嘻哈街舞的機器人，以及會畫人物素描的機器人，2件作品跨海到中國參加大學生機器人大賽技冠群雄，抱回團體舞蹈項目金牌一等獎、摘下創意設計競賽項目銀牌二等獎。

代表建國科大到中國北京參賽的3名學生，分是電子工程系四年級曾瑞宸以及電子系三年級賴建穎、陳俊瑋，他們在電子工程系副教授王俊傑指導下，在學校實驗室做出仿真機器人「嘻哈傑」，以及繪畫解析度高的第五代機器人「全能繪圖王」。

獲得金牌獎的曾瑞宸說，雖然中國的大學教育進步很快，台灣的大學教育也很有競爭力，獲獎就是肯定，更是增強自信心。

獲得銀牌獎的賴建穎、陳俊瑋異口同聲地說，難得的比賽經驗，有助於學習精益求精。

指導老師王俊傑說，這項中國大學生機器人大賽，建國科技大學是台灣唯一受邀參賽學校，3名學生抱回1金1銀，大會同時頒發「優秀組織獎」鼓勵學校組隊參賽，前年學校團隊研發「八家將」機器人抱回一等獎，這次重新撰寫軟體，改良馬達應用技術，研發出與真人一樣有表情動作、舞步結合嘻哈氛圍的仿真機器人，舞步精湛，從109支參賽隊伍中脫穎而出。

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