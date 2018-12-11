魚池咖啡遇猴害肆虐 鮮果慘淪「滿地核」

2018-12-11 16:10

〔記者劉濱銓／南投報導〕近年南投山坡果園，常受台灣獼猴侵擾，許多蔬果都被獼猴啃咬報銷，魚池鄉則因發展咖啡產業，近期也傳出咖啡園遭殃，原本鮮紅待採摘的果實，現在變成滿地被獼猴啃食吐掉的果核，令農民相當無奈，將向南投縣政府申請誘捕籠捕捉，盼能恫嚇猴群，降低猴害干擾。

農友表示，獼猴採集咖啡果實相當精明，不只專挑甜度高、待採收的鮮紅果實，取其清甜果漿，還會先在樹下採果、去皮，待嘴裡塞滿咖啡果，再到高處慢慢享用，以致果園工寮屋頂、水塔，都能看見被吐掉的大量咖啡果核。

農友說，今年11月中旬開始採收咖啡，但前2期都被獼猴吃光，2甲地的咖啡園，損失已2成，他們實在「凍未條」，不得已才「照三餐」巡園，再配合施放沖天炮驅趕，以及在猴群行經路徑噴上黏劑，盼能警告猴群，避免靠近咖啡園。

魚池鄉長陳錦倫今也到咖啡園了解，他說，現已聯繫縣府農業處提供誘捕籠，開放農友申請捕捉，若有捉到獼猴，就能通報縣府接手處理。

公所則強調，台灣獼猴雖已被農委會預告從保育類野生動物，調降為一般類野生動物，未來可能成為非保育類，但仍受野生動物保育法保護，除非果園遭受獼猴侵害才能獵捕或宰殺，農友仍需注意。

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