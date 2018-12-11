獲贈百萬家電 苗農學子拿來「拆解」

2018-12-11 16:05

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台灣松下電器公司今天捐贈國立苗栗農工冷氣、電視、冰箱、洗衣機、清淨機等各式家電100多件，總價值近100萬元；不過這些家電可不是拿來使用的，而是供校方電機空調科教師授課及學生拆裝實作的教具，協助培養產業人才，產學互利。

台灣松下電器公司總經理林淵傳、戰略長堀川弘樹等人，於今天下午出席捐贈儀式，苗農校長謝世宗、電機空調科主任李國禎等師生熱烈歡迎。

林淵傳致詞中提到，松下電器創辦人松下幸之助先生的經營理念是「企業是社會的公器」，企業是為了社會的繁榮發展而存在，秉持「取之於社會、就要用之社會」的態度，持續與政府機關、學校、公益團體進行社會關懷及回饋活動。

謝世宗表示，學校積極爭取各項計畫改善教學環境與提升實習設備。但科技發展一日千里，學校設備與市面產品還是有很大落差，感謝松下電器捐贈新穎設備，縮短產學差距，也期待後續能跟產業界有更緊密聯繫，讓學校人才能符合產業需求。

李國禎也說，學校設有乙、丙級「電器修護技術士」術科檢定場，訓練培養學生具備電器修護與冷凍空調專業技術，今天受贈設備新穎、完整，讓學生能有機會了解新款電器的特性與構造，對於師生受益良多實做中學習，也期待透過業界的支持與協助，培養更多家電業的生力軍。

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