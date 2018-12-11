高雄雙巴首度化身福音車 市區趴趴走傳遞愛與歡樂

2018-12-11 16:02

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄雙層巴士頭一回變身福音車，將教會音樂活動完全移植巴士上，充滿福音能量的大車在市區趴趴走，沿途分享歡樂音符，不但乘客開心、也讓更多民眾感受到上帝的愛。

雙層福音巴士由高雄市鳳山聖教會與高雄雙層巴士合作策劃，共同籌辦的莊明哲牧師說明，以往都是邀請民眾走進教會，這次希望用不同方式主動出擊，跟更多民眾分享，同時也希望讓大家感受不同於一般民間信仰的宗教文化。

莊明哲指出，這次活動成員都不是專業表演者，卻有一致共識，就是要讓更多人認識充滿愛的傳達活動；首次與教會合作的雙層巴士企劃主管曾淑倩也說，這是個全新嘗試，也說明雙層巴士不僅只能城市導覽，還可有更多可能性。

教會表示，這次策展成員來自四面八方，有工程人員、計程車司機、工程師、音樂老師、公務員等，運用各自專業、合作完成這次體驗。

雙層福音巴士動線也跳脫雙層巴士既有路線，特別以人潮聚集的點串接，包括新崛江、駁二、西子灣及日前最夯的愛河等景點，歡樂歌聲在沿途散播，搭配彩色氣球與車下民眾互動，大人小孩都玩得很開心。

參與活動的蔡先生表示，自己雖不是基督徒，但他喜歡這種像家人的感覺，謝謝教會朋友邀請，這次體驗對他們家人來說真的很棒！

高雄客運董事長鍾嘉村認為，這次活動是一個新嘗試，讓福音透過不同方式傳達，相信這個社會、這個城市需要更多的愛，愛可以讓我們彼此連結，就像一家人一樣。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/