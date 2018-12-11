苗29線設動物廊道拚保育 石虎萌樣曝光了

2018-12-11 16:00

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣是全國石虎主要棲息地點，但近年來屢次發生保育類動物石虎路殺案件，讓不少關注生態保育議題的民眾、專家都相當痛心，苗栗縣政府配合林務局「苗栗縣國土綠網瀕危生物保育計畫」，規劃設置生物廊道供瀕危生物如石虎通行，避免路殺憾事。

苗栗縣政府農業處自然保育科指出，「苗栗縣國土綠網瀕危生物保育計畫」主要透過苗29線現有地下箱涵為石虎主要過路通道，並且在周圍設置圍網等引導石虎進入箱涵，避免衝到馬路上增加風險。

苗栗縣政府農業處自然保育科統計，苗29線累計已發生3起石虎路殺事件，且苗29線東臨淺山石虎、鼬獾、穿山甲等生物棲息地，西邊則是後龍溪，石虎等動物常會穿越苗29線前往後龍溪畔取水、覓食。

苗栗縣政府農業處自然保育科表示，規劃設置2至3個地下廊道，根據調查顯示，石虎等動物常利用箱涵通行，所以把透過圍網把箱涵設計成石虎專用通行廊道，是目前避免石虎遭路殺的可行方式。

苗栗縣政府農業處自然保育科曾於穿越苗29線的箱涵架設紅外線攝影機，拍到石虎、穿山甲以及白鼻心家族穿越箱涵的可愛畫面，顯現鄰近區域生態豐富。

另外，也曾發生石虎路殺意外的140縣道，目前自然保育科也進行進行路殺風險評估，規劃設置聲光警示器、反光告示器等，調查團隊報告預計明年6月出爐。

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