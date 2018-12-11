打掉整條人行道舊磚施工 致塵土飛揚、台南居民訐譙

2018-12-11 15:59

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市府以前瞻計畫在南區新建路執行兩側人行道改善工程，市議員蔡淑惠指包商竟對該路東側人行道，一次打掉新興路到中華西路1段的整條人行道舊磚，導致塵土飛揚、也影響即將到來的北極殿建醮慶典進行，居民怨聲載道。

今天蔡淑惠與市府工務局養護課長范炅燁、承辦人員等多人到新建路會勘人行道狀況。要求包商儘速改善、以最快速度施工；日後西側人行道工程須改以一段一段區塊式施工，不能重蹈覆轍。

蔡淑惠表示，市府要改善人行道，給居民更好、安全的通行環境是樂觀其成，但包商敲除舊人行道連鎖磚鋪面，竟然沒有用一段一段區塊式的工法施做，1次就把整條新建路的東側人行道舊鋪面全部打掉，讓整條路人行道滿佈泥沙、塵土飛揚，附近居民苦不堪言。

居民並向蔡淑惠反應，除了風飛沙問題，當地鹽埕北極殿正在辦12年1次的建醮大典，居民要配合在住家附近辦桌，人行道被搞成這樣，出入不便、也無法辦桌，民怨四起，市府美意適得其反。蔡淑惠要求工務局儘快改善。

范炅燁了解狀況後要求包商先在人行道泥沙面鋪上黑網，減少塵土飛揚，並以最快速度施工、完成新人行道。

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