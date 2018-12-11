打掉整條人行道舊磚施工 致塵土飛揚、台南居民訐譙

南市議員蔡淑惠（左二）與市府工務局人員、居民會勘南區新建路人行道改善工程問題。（記者王俊忠翻攝）

南市議員蔡淑惠（左二）與市府工務局人員、居民會勘南區新建路人行道改善工程問題。（記者王俊忠翻攝）

2018-12-11 15:59

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市府以前瞻計畫在南區新建路執行兩側人行道改善工程，市議員蔡淑惠指包商竟對該路東側人行道，一次打掉新興路到中華西路1段的整條人行道舊磚，導致塵土飛揚、也影響即將到來的北極殿建醮慶典進行，居民怨聲載道。

今天蔡淑惠與市府工務局養護課長范炅燁、承辦人員等多人到新建路會勘人行道狀況。要求包商儘速改善、以最快速度施工；日後西側人行道工程須改以一段一段區塊式施工，不能重蹈覆轍。

蔡淑惠表示，市府要改善人行道，給居民更好、安全的通行環境是樂觀其成，但包商敲除舊人行道連鎖磚鋪面，竟然沒有用一段一段區塊式的工法施做，1次就把整條新建路的東側人行道舊鋪面全部打掉，讓整條路人行道滿佈泥沙、塵土飛揚，附近居民苦不堪言。

居民並向蔡淑惠反應，除了風飛沙問題，當地鹽埕北極殿正在辦12年1次的建醮大典，居民要配合在住家附近辦桌，人行道被搞成這樣，出入不便、也無法辦桌，民怨四起，市府美意適得其反。蔡淑惠要求工務局儘快改善。

范炅燁了解狀況後要求包商先在人行道泥沙面鋪上黑網，減少塵土飛揚，並以最快速度施工、完成新人行道。

  • 南市議員蔡淑惠說市府工務局包商竟一次把南區新建路東側全段人行道磚打掉。（記者王俊忠翻攝）

    南市議員蔡淑惠說市府工務局包商竟一次把南區新建路東側全段人行道磚打掉。（記者王俊忠翻攝）

  • 南市議員蔡淑惠說市府工務局包商竟一次把南區新建路東側全段人行道磚打掉，造成塵土飛揚。（記者王俊忠翻攝）

    南市議員蔡淑惠說市府工務局包商竟一次把南區新建路東側全段人行道磚打掉，造成塵土飛揚。（記者王俊忠翻攝）

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