大湖農會推草莓運銷分級包裝 估可增加逾3成收益

2018-12-11 15:52

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉「草莓王國」美譽遠近馳名，大湖地區農會為了增加農民收益，推動草莓運銷分級包裝，以便集中至農產運銷公司拍賣，預估可增加收益3至4成，並擴大農友銷售管道。

大湖地區農會推廣股指出，目前大湖地區不到1/3莓農將草莓分級包裝，交由農會運送至農產運銷公司拍賣。大湖地區農會推廣股分析，目前莓農主要依靠開放遊客自行採果、以及交由中盤商等方式。

大湖地區農會推廣股表示，遊客自行採果可以體驗採果趣，也是活絡整個大湖地區的經濟活水，不過莓農若將草莓交給中盤商，每「公斤」價格約300元，但是若能分級包裝交由農產運銷公司拍賣，價格可增加至每「台斤」300元，增加收益相當可觀。

大湖地區農會推廣股推動的分級包裝主要針對如何將草莓依外觀、顆粒大小、完整度等可見部分，依不同等級包裝，莓農將草莓包裝後，可交由大湖地區農會集中運送至台北農產運銷公司拍賣，希望提供莓農另一個管道銷售。

大湖鄉草莓屬於旱作水果，草莓產業經長期發展，已有相當規模，栽種面積約450公頃，占全國總生產面積7成5，規模最大。目前大湖草莓第一期果已經有不少果園開放採果，遊客也逐漸湧入大湖體驗採果趣味。

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