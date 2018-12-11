記錄嘉南大圳家鄉人事物 南市3小學創作5部水圳微電影

2018-12-11 15:38

〔記者楊金城／台南報導〕台南市官田區水圳教育聯盟的官田、嘉南與渡拔3所國小學生團隊，從嘉南大圳出發，歷時一年以鏡頭記錄家鄉人事物生活樣貌和文史，今天發表5部水圳微電影，用微電影講述家鄉的故事、記錄家鄉之美，學生們很有成就感。

官田國小校長王全興說，學生團隊犧牲假日，透過實地訪談找出關心家鄉的議題，再用鏡頭甚至以手機、相機拍攝記錄，不但讓學生知鄉、親鄉進而愛鄉，也培養團隊合作，和讓學習領域更寬廣，了解媒體運用與報導文學如何呈現。

官田水圳聯盟有官田國中、官田、嘉南、隆田和渡拔國小等5校，在台南市文化資產管理處補助、教育局協助下，去年完成5部微電影製作，今年也再由官田、嘉南與渡拔國小拍攝製作5部圍繞在烏山頭、嘉南大圳水域的微電影，微電影產能豐富。

官田國小創作了「南藝大與柔諭姊姊」、「有機達人許玉燦先生」、「菱角粿阿嬤」，嘉南國小創作「小鄉村故事旅棧」，渡拔國小創作「北極殿與五庄王遶境」；5部微電影將放在水圳教育聯盟的網站上開放觀賞。

在師長團隊指導下，3校學生從影片主題、劇本編寫、主角演員，到實地拍攝、後製剪接、配音、配樂等，都是自己動手完成，參與學生胡喬安說，創作微電影有如完成一件不可能任務，很有成就感；邱瑞君、羅耀宗說，創作過程看到家鄉人事物對土地的關心、用心經營發展，以後要換學生們接棒。

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