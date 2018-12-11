機車強制加裝ABS惹怨 交部：2021年暫緩全面施行

2018-12-11 15:09

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕對於明年起新款新車依照排氣量不同，須強制加裝ABS或CBS，車價可能上漲數千元，總統蔡英文今日表示，加裝安全裝置、提高安全標準是立意良善的施政，但忽略新標準是否會增加人民負擔，要求行政部門重新檢視。交通部代理部長王國材今表示，明日下午會與機車業者討論降價方案，同時原訂110年全面新車都要加裝ABS或CBS，因影響層面較大，將視明年起新款機車加裝後的效益，重新檢討實施日期。

ABS主要功能是可避免煞車時輪胎鎖死，不能轉動導致車輛失控；CBS主要功能則是讓前後輪煞車連動，煞車時維持車身穩定，減少鎖死打滑機率，依據歐盟等國機車裝設防鎖死煞車系統ABS實施經驗，可降低30%死傷人數，對台灣每年死傷慘重的機車事故很有幫助。

明年起機車新款新車126c.c.以上強制加裝ABS、125c.c.以下可於ABS、CBS則一加裝，王國材表示，該政策是於104.5.15發布修正車輛安全檢測基準，此修正雖調和聯合國UN/ECE車輛安全法規，導入實施立意良善，但增加民眾負擔；因此，基於兼顧安全與民眾負擔，將於明日下午與機車業者討論降價方案，重新檢討原訂110年起全面新車加裝ABS或CBS政策。

交通部指出，基於安全是普世價值，歐盟新款新機車105年實施強制裝設ABS，日本新款新機車則是106年實施，我國則於104年5月15日發布修正車輛安全檢測基準，預告我國新款新機車是108年起實施；明年須強制加裝ABS或CBS新款新機車僅佔機車市場15%，約15萬輛，民眾購買新機車可依需求自由選購。

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