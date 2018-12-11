天然ㄟ尚好！向化學色素說不 小學生學做五行湯圓

2018-12-11 12:10

〔記者羅欣貞／屏東報導〕向化學色素說不的觀念從小紮根，屏東縣公辦民營的實驗學校大路關國中小，今天（11日）舉行「圓滿五行湯圓」動手做活動，帶領47位小學生使用水果、有機食材，為湯圓上色，就算不用人工色素，湯圓一樣很漂亮也很美味。

大路關國中小位屏東縣高樹鄉，前身是廣興國小，上學年公辦民營後，以食農教育為特色課程之一，每週一堂食農課，並配合節日發表成果，今天以冬至為主題，帶領小朋友搓湯圓；志工老師先利用糯米粉、地瓜粉，加上煮熟的糯米團做天然黏著劑製作麵團。

接著用紅龍果、薑黃、有機抺茶粉、黑芝麻等材料，分別為麵團染上天然的色彩，紫紅、黃、綠、黑，加上原味的白色，學生在校長林群智及志工老師帶領下，一起動手將麵團搓揉成小湯圓，五色湯圓，十分繽紛；最後再下鍋煮成客家傳統口味鹹湯圓，師生都說「真好吃！」。

慈心有機團隊成員鍾彬政表示，每週食農教育由團隊志工負責，從指導小朋友種菜、手工除草、以落葉做堆肥、到天然食材製作食物等都有，希望學生從小建立使用天然在地食材的觀念，再把友善土地的做法影響家人。

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