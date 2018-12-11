前牙開咬好棘手 醫師建議從小定期檢查

2018-12-11 12:05

〔記者萬于甄／台南報導〕一名19歲林姓女子因前牙完全咬不到，到奇美醫學中心牙醫部齒顎矯正科求診，主治醫師王崇歷檢查發現，林女上顎牙弓窄縮且外暴，舌繫帶過短伴隨著低位的舌頭位置合併下臉部過長，經2年的矯正治療後，牙齒開咬的狀況已恢復正常，讓林女終於展現相當滿意的難得自信笑容。

奇美醫學中心牙醫部齒顎矯正科主治醫師 王崇歷指出，在現今社會中，牙齒矯正已經越來越普遍，不論是青少年或者是成年人，都有可能會需要牙齒矯正治療，但對於矯正來說前牙開咬算是很棘手的問題。

王崇歷說，主要是因這類型的咬合跟習慣以及口腔周圍肌肉很有關係，這類錯誤咬合治療後的復發率也相對比較高，而開咬的原因分為先天和後天影響。

王崇歷建議，可從孩童時期開始定期檢查看牙醫，從簡單的塗氟開始做起，讓小朋友慢慢習慣牙齒成長的步調，若有發現一些異常的口腔習性早起阻斷甚至早期預防，就能大幅減少未來開咬的機會，即使將來需要齒顎矯正治療，也能降低治療的難度。

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