大隻雞慢啼！數學魯肉咖拿下技藝競賽金手奬

2018-12-11 11:49

〔記者顏宏駿／彰化報導〕就讀田中鎮私立達德商工的陳閔致，國中時期沉迷電玩及益智遊戲，對功課毫不在乎，學測成績，數學僅拿「Ｃ」，但日前他代表學校參加「全國技藝競─程式設計組」獲得第一名金手獎的殊榮，今天他獲學校表揚，歡喜拿下十萬元的獎學金。

陳閔致是達德商工創校以來首位拿下程式設計金手獎的學生，他說，以前在國中並不喜歡唸書，成天打電玩，每天下課幾乎有3個小時間坐在電腦前破關、玩遊戲，功課不突出，讀書也沒興趣。

他說，功課低成就，回報在學測成績上，就是數學僅拿「C」，因緣際會進入達德商工就讀，他一直以為自己是名副其實的「數學白痴」，就讀二年級時，學校資訊處主任陳裕彬鼓勵他參加技藝競賽徵選，他願意接受挑戰，培訓過程中，他從解題中獲得樂趣，慢慢覺得「自己數學還不賴」，後來越做越有信心。

陳閔致說，他每天都是一直「操」考古題，有時一個晚上只能解出一題，這些題目就是以數學、邏輯為基礎，例如，如何算出颱風會在哪個地方登陸、在多個路段塞車的情況下，如何迅速到達台中、在多個金融風險下，如何提出最佳的投資方案。他覺得，數學就是「生活化」，解題成功，有說不出的快感。

他的指導老師陳裕彬說，陳閔致是「大隻雞慢啼」，他打電玩並不是「笨笨的玩」，而是有策略跟方法，他反過來問他「有沒有興趣，寫電話給人玩？」就這樣他加入技競培訓學生行列中，他進步非常明顯，一方面靠苦練，一方面靠天賦。

達德商工今天參加全國中等學校技藝競賽成績斐然，共獲得4面手金手獎、5個優勝、1個團體獎的佳績。

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