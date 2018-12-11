畢業即就業 台船與瑞芳高工建教合作攬才

2018-12-11 11:15

〔記者林欣漢／基隆報導〕新北市立瑞芳高工自1970年開始辦理建教合作，是基隆及雙北地區唯一辦理建教合作班的公立學校，每年培育出許多基礎技術人才，受到企業青睞，最近國營事業台船也與瑞工建教合作，延攬人才也促進在地就業，今天展開最後場勘階段，預計明年8月開始正式招生。

瑞工校長顏龍源表示，瑞工是以工業類科見長的職業學校，已經與汐止春源鋼鐵、三重新生精技、樹林全球傳動、桃園協易機械等知名企業共同辦理建教合作專班，讓建教生在學時，就能進入公司上班並入廠實習，習得專業技能，還能領取薪資補貼家用，之後可以選擇直接就業或是繼續升學。

台船與瑞工雙方的建教合作目前已經接近最後的階段，顏龍源與台船基隆廠廠長唐榮貴一行人，今天再度到現場評估建教合作業務，包括船用機器安裝調整、機具操作與運轉檢修等相關造船工業技術，預計明年8月開始正式招生。

顏龍源表示，學校近幾年在新北市旗艦計畫與優質化等各項專業計畫經費挹注之下，已朝向更優質更精進的模式經營，透過此次與台船的建教合作，將提供給大基隆地區對於技職教育有興趣的國中學子選擇就讀，不但能早日進入職場習得專業技術，更能分攤家計，之後入學瑞工之後也能以「產學攜手」的方式繼續升學至科技大學，可說是一舉數得，期待有更多有興趣的國中學子加入建教合作的行列。

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