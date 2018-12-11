氣溫下降 動保處籲做好養殖魚塭整池

2018-12-11 11:16

〔記者王涵平／台南報導〕養殖魚隻常於冬季收成，近日氣候轉涼，動保處籲養殖戶調整冬季管理模式或做好魚塭整池工作，減少來年魚蝦放養時的疾病及底泥問題。

動物防疫保護處表示，東北季風造成氣溫驟降，易造成水產動物緊迫，當氣溫回暖時易造成疾病暴發，養殖業者應做好防寒措施及消毒工作，如有魚隻異常死亡情形應儘快撈除，並儘速送檢以確定死亡原因，減少因溫差造成之經濟損失，漁獲若已收成應趁此時做好魚塭整池工作。

動保處呼籲，養殖業者確實做好冬季養殖飼養管理，注意低溫特報，依天氣變化調整管理措施、投餌頻率及飼料量，此外，應減少換池、捕撈、大量換水等操作方式，以避免罹患水黴病。因應低溫寒害需有保溫措施，可加深池水或利用渡冬溝（池底溝狀加深結構），以維持較高且穩定水溫。

動保處建議應利用收成後空池時進行魚塭整池工作，包括曝曬、翻土及消毒，減少水質問題及疾病發生。另外，養殖鱉於冬天低水溫期將自行潛入水底渡過冬季，應停止餵料並監控水質，以維持良好的環境。

動保處於週一至週五在新營及中西區忠義辦公室提供魚病檢診及水質檢測，另每週二、四上午9時至12時於北門水產動物疾病檢驗中心駐診，並以定點方式派遣水產動物行動診療車提供安南區水產動物疾病檢診與水質檢驗相關服務（每週一上午9時至12時於城西里活動中心及每週三於四草里活動中心。

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