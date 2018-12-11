高雄土地使用分區證明 只要e指搞定

2018-12-11 11:18

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄率先全國推動土地使用分區證明核證行動化，只要一支手機，就能隨時隨地申請，付費、核發證明，通通一指搞定！

高市都發局長王啟川表示，民眾無論是辦理不動產買賣交易、申請建築許可，或設立公司行號營業等，皆須申辦土地使用分區證明，以往民眾大多臨櫃申請及繳費，不免費時又費力。

政府為簡政便民，陸續推動各項服務開放自然人憑證線上申請，也有信用卡、金融卡或至超商付款等多元繳費管道，然而可能因自然人憑證普及率欠佳，降低民眾線上申辦的意願。

王啟川說，都發局為讓民眾享有便捷E化服務，與台灣行動支付公司（台灣Pay）合作，利用手機下載「台灣Pay行動支付」APP，綁定金融卡後即時付款，就能取得高雄市31個都市計畫區的土地使用分區證明。

即（12/11）日起，民眾可透過行動裝置申請土地使用分區證明，並使用台灣Pay行動支付繳費，15分鐘就能取件﹔民眾24小時都能申辦，且1次申請5件以內還可合併繳費，手續費僅需10元，既省時又省錢，歡迎民眾多加利用。

詳情可參閱都發局網站 。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/