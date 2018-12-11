高雄18區明起超過10萬戶停水

2018-12-11 11:07

〔記者陳文嬋／高雄報導〕水公司七區處將自明天起，辦理穩定高雄轄區供水七合一工程，17區明天凌晨2時起至13日深夜24時停水，影響98770戶停水46小時，另美濃區進行低壓控制盤空氣斷路器維修工程，13日下午1時至5時停水4小時，總計18區明起停水，影響10萬4951用戶。

水公司為了穩定高雄轄區各給水廠原水量，增加供水穩定及安全性，辦理「穩定高雄轄區供水七合一工程」施工，將於明天凌晨2時起至13日深夜24時停水，總計9萬8770戶停水46小時。

水公司指出，停水區域有左營區全區、橋頭區全區、梓官區全區、彌陀區全區、大社區全區（含大社工業區）、楠梓區全區（含楠梓加工區）、仁武區全區（含仁武工業區）。

水公司說，鼓山區愛河以北（明誠里、龍子里、龍水里、華豐里、裕豐里、裕興里、 雄峰里、鼓豐里、前峰里、民族里、內惟里、建國里、光榮里、自強里）；三民區達明里、達德里、達仁里、達勇里、德智里、同德里、德仁里；小港區坪頂里、大坪里、高松里、松山里；大樹區三和里；鳥松區夢裡里、大華里、鳥松里停水。

水公司表示，大寮區和發產業園區；岡山區嘉興里、華崗里、大莊里、潭底里、嘉峰里、三和里；燕巢區角宿里、鳳雄里、橫山里；阿蓮區峰山里（峰南、峰北）及阿蓮里（中正路1至100號）除外）；路竹區甲南里（環球路沿線用戶）、甲北里、下坑里、竹園里）停水。

此外，水公司七區處辦理美濃營運所低壓控制盤空氣斷路器維修工程，將於12月13日下午1時至5時停水4小時，針對電氣設備安全進行例行性檢修，用以維持電氣設備安全及供水穩定。

水公司說，停水區域包括美濃區祿興里、合和里、廣德里、龍肚里、德興里、中壇里、泰安里、東門里、龍山里、獅山里、清水里、吉東里、吉和里、中圳里（福美路以南）、瀰濃里（福美路以南）、福安里（福美路以南），屏東縣里港鄉信國里等17里，合計約6181戶。

水公司指出，兩項工程總計18區停水，影響10萬4951用戶，呼籲民眾儲水備用。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/