連假4天國道疏運 1/1首度延長夜間免費至上午10點

2018-12-11 11:14

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕元旦4天連續假期將至，今年交通部高速公路局相關疏運措施，除以往都有的單一費率、高乘載管制、入口匝道封閉、開放路肩、國3新竹系統－燕巢系統差別費率、夜間0點至5點暫停收費外，將首度延長收假日（1月1日）夜間免收費時段，從原本0點至5點延長至上午10點。高公局交管組長卓明君表示，延長免收費時段除考量這個時段國道還有空間可以鼓勵分流外，也希望民眾跨年結束後不要為免收費就疲勞駕駛，可以稍作休息後白天再上路。

元旦連假國道收費方面，高公局表示，元旦4天假期國道採單一費率收費，小型車每公里0.9元，無每日20公里免費里程；國道3號新竹系統－燕巢系統採通行費再打8折收費。夜間免收費時段仍維持連假每日0點至5點，不過依照以往經驗，卓明君表示，104年元旦4天連假最後1天收假日，除凌晨1點車流量仍多外，上午11點就開始出現車多情況，當天北返車潮整個爆量，但白天10點前國道容量都還有餘裕；因此，為鼓勵民眾參加跨年活動後可以先做休息，不要為免費而疲勞駕駛外，也希望做到分流當天下午北返車潮。

入口高乘載管制方面，12月29日上午7點至中午12點，國1內湖－頭份、國3木柵－香山路段各南下交流道都會實施，國5則是12月29日、30日上午7點至中午12點南港系統－坪林南下，31日及明年元旦下午2點至晚間9點，蘇澳－頭城北上交流道也會實施高乘載管制。

入口匝道封閉方面，12月29日、30日全天封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下匝道，31日及元旦全日封閉國1虎尾及埔鹽系統、國3竹南北上匝道。另外，連假期間除現有開放路肩措施照常實施外，連假每日會增加開放路段路段與時段供小型車行駛。

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