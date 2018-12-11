普悠瑪事故傷者將成立自救會 也請社會不要遺忘他們

2018-12-11 10:45

［記者張存薇／台東報導］1021普悠瑪事故造成18人罹難、215人輕重傷，雖然行政院已初步公布事故原因，仍有許多傷者未復原，今天向台東縣議會陳情，請台鐵關心「這群被遺忘的傷者」，傷者並計畫成立自救會，捍衛權益。

台鐵普悠瑪自強號10月21日下午發生重大意外，多數傷者雖已出院，但身體仍未完全復原，有的還有後遺症、無法工作，有的是留下一輩子疤痕，不知後續怎麼復健？今天10多位傷者向台東縣議會陳情，希望台鐵能夠公布真相，也能重視傷者，落實做好傷者後續的醫療及復健。

傷者許先生說，當時在火車上被重擊，頭、手都被縫7針，也有骨折，現在手還會抽痛、頭也會暈，也有傷者說，自己的孫子原本已從台北出院返鄉，現在又回到台北就醫，根本沒有好。另一位傷者家屬則表示，女兒因為腦震盪太嚴重，身體還在疼痛，迄今無法上班，就醫、出門也必須有人陪同，台鐵除了給5000元慰問金，就不聞不問了。

議長饒慶鈴指出，以往民眾向議會陳情，比較有可能的成功方式就是成一股力量，傷者計畫成立自救會，凝結眾人力量發生，縣議會則將在臨時會組專案小組、由副議長陳宏宗擔任召集人，可以調閱相關文件、並請相關單位出席說明。

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