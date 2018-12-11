台鐵今成立運安處 以台鐵不再發生重大事故為目標

2018-12-11 10:42

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵局負責調查事故原因的行車保安委員會，成員組成都是兼任，且位階不高無法督導各單位進行安全管理、預防，因此，台鐵局今日正式成立營運安全處，主要負責調查、預防、災防、考核業務。台鐵局長張政源表示，普悠瑪事故後台鐵局就一直在檢討，針對安全項目責無旁貸希望做到更好，今天運安處成立是台鐵改革非常重要里程碑，也是具體行動表現，未來將配合安全管理系統（SMS），逐步落實行車與營運安全目標。

張政源表示，安全是台鐵最重要的工作，過去負責安全的行保會是任務編組，且以事故調查為主，但許多事故調查與檢討沒有非常落實；現在整併行保會、防護團並引入各處優秀人員成立運安處後，將來都會專責、專任負責台鐵安全工作。除事故調查外，更重要是把預防做好，讓SOP都能落實，把關台鐵行車、營運安全，避免事故發生。張政源強調，安全是台鐵責無旁貸的責任，對運安處成立後，有信心透過平時努力，讓未來不再發生重大事故，提供民眾一條安全回家的路。

運安處全處36名成員都是專任，位階也較行保會高，並由台鐵局長、副局長及運工機電與營運安全處長、及鐵道局、運研所、專家學者共同參與每月1次安全管理委員會，落實安全管理系統。

台鐵局運安處四大業務包含，可進行安全預防，管控危險因子，督導運工機電人員設備與作業程序管理，並定期開會建立上下溝通管道，及持續追蹤及需要改善情況；事件、事故通報與調查，提升事故審議層級及專業性；整合全台鐵局安全環境，所有安全議題均由運安處辦理，可有效進行各單位安全資訊傳達與溝通，並進行緊急應變；建立考核機制，專責督導、審查、評估各單位確保安全事項。

運安處長陳仕其表示，上任後將積極推動SMS系統，這在歐、美、日已經推行多年，台灣目前僅在飛安會有4個子項目；目前運研所已幫鐵路系統做12項目安全系統，從訂定局的安全政策目標，並滾動檢討讓安全可以確保，有信心在有足夠人力與位階情況下能有所發揮，為台鐵安全來打拚，達到沒有重大事故，一般事故大量減少目標。

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