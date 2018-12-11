這項鍊「金」厲害！ 可定位找人也能感應支付

2018-12-11 10:46

〔記者張聰秋／彰化報導〕貼心實用！衛生福利部國民健康署主辦高齡友善城市獎項評選結果出爐，彰化縣設計「愛心手鍊2.0—守護BBCALL」預防失智長者走失協尋系統，這條愛心項鍊，在405件作品中功能一枝獨秀，摘下「高齡友善城市金點獎」。

特別的項鍊，可當成吊飾、鑰匙圈或項鍊、手鍊隨身配戴，外型簡單、兼具定位裝置和智慧錢包的雙重功能，可以讓家人搜尋出門走失的長者，也有現金儲值的感應消費功能，長者把有晶片感應的手鍊配戴上身，出門了臨時想逛逛超市，結帳時就能像悠遊卡一樣，輕碰讀卡機，B一聲，免用現金也能完成消費，不必再因為忘了帶錢包而傷神。

縣府社會處長黃淑娟指出，系統建構防走失載具的藍芽發訊功能，能顯示配戴手鍊載具長者的定位訊息，內建收發公告與即時傳訊功能，萬一長者走失了，家人透過「守護BBCall」應用程式發送公告請其他用戶協助，熱心民眾若遇到走失長者，也能主動使用「守護BBCall」應用程式來幫助長者找到家人。

黃淑娟表示，這套系統運用藍芽技術的優勢，加上免費應用程式可下載，到目前為止「守護BBCALL」APP已有超過6000人次的下載量，民眾可上手機雙系統平台（Goolge Play與應用程式 Store）搜尋，免費下載「守護BBCall」應用程式，不用註冊即可使用，下載後就能成為守護失智症長者的一份子，目前「守護BBCall」載具免費申請尚有名額，民眾可洽詢縣府社會處（04）7532332或切膚之愛基金會（04）7238595轉4545，也可線上報名。

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