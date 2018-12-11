二信高中３座金手獎 網頁設計全國第一

2018-12-11 10:28

〔記者俞肇福／基隆報導〕107學年度全國商業類學生技藝競賽日前落幕，基隆二信高中參賽成績亮眼，共抱回商業廣告2件金手獎，網頁設計1件金手獎及電腦繪圖、文書處理優等獎，創歷年最好成績；其中，廣設科陳怡琳更拿到網頁設計全國第一名，校長林立接見，肯定她的表現。

獲得商業廣告金手獎的有廣設科林劭穎（全國第六名）、賴奕璇（全國第九名），網頁設計金手獎為廣設科陳怡琳；另外，廣設科謝靜婷及資處科林雨潔分別榮獲電腦繪圖及文書處理優勝獎。

林立指出，今年全國專題競賽網頁設計類主題為「台灣產業新勢力」，以「翻轉產業」為發展方向，內容涵蓋食、衣、住、行領域，設計一個符合現代網路消費的新平台，提供網路購物外，也能吸引消費者去實體店面購買。

陳怡琳作品除了網頁技術應用與互動性表現優異，主題契合度與視覺的創意表現更為吸睛，在眾多作品中脫穎而出。她說，網頁設計最難的是語法，感謝老師李宛靜陪著她從白天練習到晚上，有時候練習到太累睡著；比賽當天還發生一段小插曲，比賽的電腦突然發生問題，還好在學校密集練習，自己臨危不亂，將題目一個一個做完，頒獎典禮上，聽到自己拿到全國第一名，感動到落淚。

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