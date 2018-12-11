彰縣最高透明景觀電梯啟用 民眾體驗遠眺市區

2018-12-11 10:25

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市秀傳醫院延平大樓50公尺高的兩座透明景觀電梯今天啟用，使用全採光的透明設計，各可乘坐17人，市區風光在民眾搭乘時盡收眼底，且從1樓直達11樓頂僅費時32秒，夜間搭乘更可飽覽萬家燈火，令人驚豔，成為彰化市新亮點，不少民眾搶搭體驗時誇讚：「既快速又平穩，真是超優質享受！」

啟用活動在延平大樓廣場熱鬧舉行，秀傳醫院院長李佩淵與來賓們在剪綵後，分別搭乘兩座景觀電梯從1樓出發，景觀電梯採用玻璃帷幕牆，讓眾人能遠望延平公園及鄰近社區景物，僅花費32秒即抵達11樓的預防醫學中心，讚聲連連。

李佩淵表示，延平大樓於1999年落成啟用，原設有兩座電梯，近年來供不應求，因此決定新建兩座景觀電梯，採用多項環保節能的機能與設計，讓這棟屋齡20歲的大樓有了新風貌。景觀電梯使用全採光的透明設計，結合綠能、科技及永續環保的概念，相較傳統電梯，除了提升搭乘效率，還能更快速且平穩的抵達各樓層。

每座景觀電梯承載重量上限為1150公斤，各可乘坐17人，加上原有兩座電梯，未來將大幅提升病人及家屬來延平大樓的便利性。

今天搶搭體驗的民眾都說景觀電梯快速、平穩，且電梯車廂內很安靜，最吸引人的就是透明的玻璃帷幕，可以從高處遠眺彰化市區，夜間搭乘更有不同的景致。

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