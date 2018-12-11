關山米大豐收 關農米國學校白米不降價改送米

2018-12-11 10:23

［記者王秀亭／台東報導］今年台東縱谷地區稻穀大豐收，關山鎮農會米國學校一改降價策略，採小包裝米買一送一策略，即購買3公斤白米，就送1包可煮成5碗飯的「巧膳135」，2公斤2包也送1包，米國學校校長彭衍芳表示，降價幅度有限，直接送米，減輕倉儲壓力，還能分享給少煮飯的人，一舉數得。

近年來米食人口減少，許多都會區小家庭在家煮飯機會少，1包2公斤或3公斤白米往往吃超過1個月，甚至2個月或更久，下次要煮時，才發現白米長蟲，容易造成食物浪費，關山鎮農會因而推出更小包裝「巧膳135」，1包白米、3杯水，煮出5碗飯，一個小家庭一餐剛剛好。

彭衍芳說，「巧膳135」推出後，恰巧遇上關山米大豐收，與其降價，1包米只少個2、30元，消費者還可能因為吃不多，不一定會多買個幾包，不如直接送米，價格高過降價金額，消費者拿到小小包裝米後，基於好物分享觀念，還能送給在外地求學的小孩，或極少在家煮飯的朋友享用，比降價更有感覺。

彭衍芳強調，白米買一送一是米國學校專案，主要是盼民眾到關山實地了解關山米的栽種過程，也能一覽小鎮風情。

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