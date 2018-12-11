越晚越冷！ 北部下午起轉濕冷 入夜降剩16度

2018-12-11 09:35

〔即時新聞／綜合報導〕今天上午北台灣氣溫持續回升，高溫升至23、24度，不過下午隨著冷空氣南下，桃園以北轉濕、越晚越冷，入夜後低溫只剩16度，氣象專家吳德榮表示，這波冷空氣將為北台灣帶來13度的最低溫，直到週末假期北台灣天氣才可望好轉。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天下午起冷空氣南下，從北部開始氣溫漸降，桃園以北再轉有局部降雨天氣，北台灣越晚越冷，入夜後氣溫可能只剩16度左右，沿海空曠地區更有可能出現14度低溫。

吳德榮進一步表示，明後兩天（12、13日）受冷空氣影響，台北市清晨最低溫將降至15度左右，沿海空曠地區最低溫下探13度，將創今年入冬來新低溫；週五（14日）冷空氣稍微減弱，北台灣仍濕冷，週六至週日上半天氣溫回升，北部平地天氣好轉，北海岸、東半部仍有局部短暫降雨機率。

吳德榮說，週日下半天至下週一（17日）將有另一波冷空氣再度南下，北台灣告別短暫的好天氣，氣溫又降，整體天氣再轉冷

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