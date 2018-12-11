東北季風今傍晚南下 明日氣溫「溜滑梯」低溫僅14度

2018-12-11 07:04

〔即時新聞／綜合報導〕今日因東北季風減弱，白天氣溫稍回升，不過到了傍晚後，將會有另一波較強東北季風南下，屆時北部及東北部天氣會再度轉涼，今晚各地低溫預測約18到21度。下午起北部及東北部的降雨機率也會逐漸提高，民眾需注意溫度變化適時添加衣物，並攜帶雨具以備不時之需。

今日白天氣溫部份，北部約24度、25度，中部及東半部高溫約26、27度，南部高溫可達29、30度；天氣部分，上午降雨較為緩和，除了東半部地區及北部地區仍有局部短暫雨之外，其他地區則為多雲天氣。傍晚另一波較強的東北季風南下後，北部及東北部天氣會再度轉涼，同時這波東北季風也帶來較多水氣，北部及東半部地區下午起降雨機率逐漸提高，中南部地區影響則比較小。

今日空氣品質部分，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區及金門為「普通」等級，其中雲嘉南空品區因風速偏強易有地表揚塵現象；高屏空品區位於下風處，風速偏弱、擴散條件稍差，為「橘色提醒」等級。

週三（12日）至週五（14日）持續受到東北季風影響，其中週三週四在溫度感受上接近大陸冷氣團，預計中部以北、東北部早晚的低溫約14到16度，其他地區低溫也只有16到19度，北台灣一整天感受較涼，天氣方面，北部及東半部影響仍較明顯，有局部短暫雨，中南部仍維持多雲到晴的天氣。

週六（15日）東北季風減弱，氣溫稍回升，北部及東半部高溫約24度至26度，中南部高溫可達28、29度；北部及東半部地區有短暫雨，其他地方為多雲到晴。

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