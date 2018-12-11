落山風力壓鐵人海泳持續造浪 兩天後小鯨鯊擱淺亡

2018-12-11 00:20

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣車城鄉海口村海岸昨天早上驚傳保育類動物鯨鯊擱淺，無獨有偶，車城海口上週六舉辦鐵人三項競賽，當天就因為陣風太強，部分選手無法適應，海泳賽事因此喊卡。鯨鯊是否因追捕浮游生物，還是誤捕後丟包，甚至會不會因體弱被大風浪打上岸擱淺？「巨星」物種死因引發關注。

上週六所舉辦公益超級盃國際超級鐵人三項賽屏東墾丁站，來自16國、近1100多名鐵人齊聚一堂同場，是在睽違4年後再度回到恆春半島，不過主辦單位上週五晚間就已密切觀察海象，雖然浪不大，但恆春半島著名的「落山風」卻成為賽事難以預料的因子。

台灣鐵人三項有限公司表示，當天早上226km及113km的選手6時出發，當時雖然浪高不到1公尺，但落山風卻達5到6級，且因風向紊亂，不斷在海面打出水花，讓不少不熟悉海泳環境的選手不斷因為吃到海水而停滯在海中，大家幾近不同就在原地大塞車，且開始有被風浪帶走情形，雖有選手已游了的近2km，但顧慮所有選手的安全問題而喊卡，改為立刻返岸並直接開始自行車接續路跑的賽程。

隨後下午的51.5km鐵人，因風力不見轉小，原本的1.5km海泳轉為3km路跑，就有三項接力的海泳選手忍不住抱怨「強項瞬間變最弱項」、「根本沒準備」、「只能穿睡衣跑步」。

無獨有偶，落山風仍持續大作，近年國際潛水觀光景點吸引「人進來」的最強物種鯨鯊，今天早上10時許卻被海邊磯釣的民眾通報在海口海域岸際發現有1尾不到2公尺長的小鯨鯊擱淺，經海巡單位派員前往並確認已經死亡，因鯨鯊標本很占空間，且相關保育研究單位不缺鯨鯊標本，現今發現死亡的鯨鯊，多數是讓其回歸大海，或協請海巡單位代為掩埋。

據海巡人員估計，該隻鯨鯊體長不到2公尺，體重約150公斤，國立海洋生物博物館副研究員何宣慶表示，該尾鯨鯊應屬幼鯊，鯨鯊是瀕危保育物種，成鯨體長可達10多公尺，以追捕浮游物種為生，因為鯨鯊溫馴，日前才在小琉球海域發現1尾鯨鯊，還沒定居成為明星物種，現在卻又在更南方的恆春半島海域傳出同樣屬於幼年的鯨鯊擱淺。

車城海域區有處定置漁網養殖區，近年不時傳出有鯊魚誤闖入網，何宣慶說，目前依法令在海域發現鯨鯊不論死活，都不得捕獲，但從照片無法判斷是否為誤捕死亡，也不排除是體弱後被風浪帶到不熟悉的海域而擱淺，無論如何，墾丁海域好不否易有鯨鯊再現卻是死體，令人惋惜。

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