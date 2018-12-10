南投和清境同步跨年晚會 清境場飄雪觀星加電音

2018-12-10 23:53

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「今年南投縣有跨年晚會嗎？」大選結束民眾就在問，南投縣府說，今年南投和清境各有一場，南投場卡司暫保密，但摸彩品豐富，包括最新iPhone、50吋大電視等上百項獎品；清境跨年晚會主題訂為「觀星．電音．迎雪季」，現場帶觀眾觀星，並有人造飄雪，而電音DJ加上蜆仔、堯堯、陳零九…等藝人表演。

南投跨年晚會和清境跨年晚會，31日晚間7時到2019元旦0時30分舉行，地點各在南投縣立體育場和清境國民賓館旁的停車場，其中南投跨年晚會因承辦單位提供的藝人名單中，有部分被縣府要求更換，因此卡司現還在保密中，唯一可對外透露的是順應縣民在縣長臉書留言建議邀「麋先生」樂團表演，已確定會邀該樂團表演。

南投跨年晚會今年也會有現場摸彩，當晚將發送5000張摸彩券，獎品有iPhone最新手機、電視、冰箱、空氣清淨機、藍芽音響、行動電源和便利商店禮券等，獎項很多。

另一場被稱為「海拔最高的跨年晚會」，今年主題是「觀星．電音．迎雪季」，晚會有人造雪機營造飄雪浪漫場面，還有劉志安老師帶大批觀星望遠鏡等器材帶觀眾觀星。而表演藝人有蜆仔、堯堯、陳零九、王艷薇、ECHO、反骨男孩、李建軒、歐妮醬、派對兄弟等人。

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