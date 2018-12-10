桃園花彩節總參觀破109萬人次 這些展區不閉幕

2018-12-10 23:55

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園花彩節已進入第三週，累積大溪、龍潭、楊梅、平鎮、蘆竹展區聲勢，加上8日開展的中壢展區，「花邊效應」經民眾口耳相傳，不僅展區精彩照片已攻佔各大社群網站，參訪人次持續增加，市府農業局依據各展區警察機關的統計，迄昨總參觀已衝破109萬人次，市府決定明年持續推動這種免費賞花的「幸福經濟學」，讓市民在桃園感受幸福、體驗幸福。

桃園花彩節系列活動從11月25日展開，迄昨5個活動落幕的展區中，以楊梅展場攬客逾48萬6100人次最夯，其次是平鎮展區23萬5500人次，大溪、龍潭展區各有13萬5400、12萬3000人次，蘆竹展區6萬1500人次，而8日才開展的中壢展區今年花況正好，短短三天已有5萬人次參觀。

農業局指出，包括大溪、龍潭、楊梅、平鎮、蘆竹展區活動已告一段落的，但展期後現場並無閉幕之別，現場仍有大規模的大波斯菊、向日葵、百日草等花卉仍持續搖曳於現地，遊客仍可自行前往花區觀賞；除了大溪展區花期已全過，楊梅展區的向日葵盛開中、紫爆的仙草花預計可觀賞至12月中旬，龍潭展區的百日草雖已開始步入尾聲仍可觀賞，平鎮展區的與人齊高向日葵仍在觀賞期間內，蘆竹展區的向日葵區花況甚佳、但其他花卉已疲弱。

楊梅區農會總幹事周宗維表示，農會自2015年輔導成立特用作物（仙草）產銷班，今年首次配合桃園花彩節活動，於楊湖路上湖派出所旁栽種1.5公頃仙草田，盛開的紫色仙草花，可媲美日本北海道的薰衣草花海，成了市民甚至新竹、新北遠道遊客拍照、打卡的熱門地點，不同於其他景觀綠肥，仙草花謝了還具經濟價值，農民將以剪葉機收割仙草綠葉和花串，透過乾燥烘焙可製成仙草花茶、仙草茶，對於仙草花田如此大受歡迎，農會有意願明年擴大種植面積，讓花迷們拍好拍滿。

活動才開跑的中壢展區，向日葵進入盛開期，萬壽菊、大波斯菊等花況也漸入佳境，入口一條粉浪漫風車隧道迎賓，還有幾何圖形的大型花海，同樣成為拍照打卡熱點，展期直至16日；後續15日登場的復興展區，規劃具有原住民族元素、以薰衣草花田為亮點正蓄勢待發，精彩花況一波接一波，持續盛開一整個月不停歇！

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