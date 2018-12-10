四重溪燈海紫爆成網紅聖地 居民驚：這人潮一輩子沒見過

2018-12-10 22:56

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕首次舉辦的四重溪紫色薰衣草燈海自上月初點燈後，近幾週已經成為網紅拍照及遊客打卡聖地，小小的四重溪街道每天擠滿人車，假日更是塞得水洩不通，連拍照都得排隊輪流，儼然成為墾丁觀光雪崩中的一道暖流，連老一輩居民都驚嘆「除了農曆年，這輩子從沒看過四重溪如此熱鬧」！

瘋狂朝聖的人潮也帶來不少問題，除了停車位難尋、攤販搶商機，垃圾桶也不堪負荷，加上部分遊客不想排隊拍照，踏入燈海區草皮的亂象，都影響到訪遊客觀感；部分當地居民雖對龐大人潮感到困擾，但大多對前所未有的熱鬧景象感到不可思議。

「這輩子從沒看過四重溪這樣熱鬧！」四重溪觀光發展協會總幹事張正昇說，這半個多月以來，泡腳池每天都像下水餃一樣滿，週六的爆滿人潮更讓當地商家笑開懷，平均業績都比往年提昇近一倍，住宿部分也提昇超過三成，連帶附近海口落山風藝術季詢問度都很高，今年的燈海觀光商機真的「有感」！

針對人潮衍生的相關問題，屏縣交通旅遊處處長黃國維說，當地停車場主要是假日不足，多數是因為不熟悉停車場位置，將增加相關導引指示，垃圾及踩踏問題會請現場清潔人員增加巡邏頻率，也呼籲民眾愛護燈海景觀設施；攤販部分，未來也會在當地招商設置合法攤位，提供遊客更優質旅遊空間。

四重溪紫色薰衣草燈海大受歡迎，一手打造的傳播暨國際事務處處長黃建嘉強調，四重溪本是台灣四大名泉，只是後天「欠栽培」，恆春半島正處於調整體質階段，除了這類點綴式活動吸引遊客來訪，不敗自然美景才是觀光本質，遊客願意重回認識恆春半島、認識墾丁，進一步增加回客率，才是穩定長久經營之道。

屏縣府今年以紫色、櫻花為元素佈置燈飾，打造出整體性的紫色薰衣草燈海，滿園燈光點亮時，緩緩步入波光粼粼的大片燈海，宛如遊走在紫色花叢；櫻花瓣投影撒入泡腳池中、步道上，彷彿置身櫻花樹下，還設置了幸福小椅，希望讓遊客享受這唯美時刻。

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