高市對抗氣候變遷的努力 登上波蘭英文「華沙之聲」雜誌

2018-12-10 23:29

〔記者陳文嬋／高雄報導〕聯合國氣候峰會近來於波蘭登場，台灣雖然不是聯合國會員，但高雄對抗氣候變遷，4年減量400多萬噸二氧化碳，更興建滯洪池、濕地調節氣候，為全球暖化盡一份心力，登上波蘭英文「華沙之聲」雜誌，躍升國際社會受矚目。

高巿雖是工業城市，但對抗氣候變遷不停歇，2006年加入地方環境行動國際委員會，成為台灣第一個ICLEI會員城市，參與國際氣候變遷相關活動與會議，2015年更加入全球市長聯盟，承諾持續推動減碳與調適行動方案，也積極回應巴黎協定的呼籲。

高市每人平均排碳量是全國最高，4年來推動「減排」及「調適」，全國首創推動太陽能發電，容量增加至每年四億多萬度，另推動「高雄厝」城市綠屋頂，已有100多棟大樓、300多棟透天厝申請興建，總面積己達70萬平方公尺，可年減1萬3000多噸二氧化碳排放量，減緩溫室氣體排放。

市府更推動滯洪池水域光電，每年總發電量約1500萬度，減碳約8000噸，4年減量400多萬噸近13%，預估2020年可減量600多萬噸，相當於3000座高雄都會公園的減碳量。

值得一提的是，市府闢建公園、綠地、生態保護復育區、21處濕地埤塘等，串聯形成高雄「生態廊道」，總面積超過2000公頃，平均每人享受10平方公尺綠地，讓城市具有生態循環、氣候調節的功能。

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