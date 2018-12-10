醫病》空污增肺阻塞患者約2成5 咳痰悶喘是警訊！

2018-12-10 23:06

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市立醫院胸腔內科醫師發現近來因為空氣品質惡化，有不少慢性阻塞性肺病患者就醫，這群患者以60~70歲的男性居多，大多出現咳嗽、多痰、易喘症狀，且持續10多天未痊癒，這類患者求診人數比平時約多出二成五。

台南市立醫院胸腔內科主任陳長宏表示，慢性阻塞性肺病（COPD）是不可逆的呼吸道阻塞疾病，主要是抽菸或吸入其他有害微粒與氣體，引發肺臟及呼吸道的慢性發炎，而使肺泡失去功能與肺部喪失回彈力；而高濃度的PM2.5會導致肺阻塞病人病情惡化。

陳長宏指出，吸菸者、有氣喘或過敏病史者、長期吸入有毒或刺激氣體者都是慢性阻塞性肺病的高風險群，因呼吸道慢性發炎產生不可逆的支氣管璧變形、增厚與狹窄，肺泡腫大，此外，小呼吸道也因為慢性發炎引發黏膜腫脹與呼吸道纖維化，造成小呼吸道阻塞而導致持續的呼氣氣流受阻。

他說，吸入型支氣管擴張劑是穩定期肺阻塞症狀治療的主要藥物，主要為乙二型交感神經刺激劑與抗膽鹼藥物，這兩種藥物可以單獨或合併給予，或合併吸入性類固醇使用。世界衛生組織（WHO） 原先估計慢性阻塞性肺病在2030年會是全球第三大死因，但在2012年已經搶先達到，該年全球約310萬人罹患肺阻塞死亡；而慢性肺阻塞去年是國人十大死因的第7位。

陳長宏說明，每年秋冬季節，台灣中南部空氣品質惡化，根據環保署監測資料，從11月初迄今，台南空氣品質指標幾乎都是橘色，有時甚至是紅色。他建議，面臨空污，出門必須戴口罩，以降低空氣污染的刺激，肺阻塞病友更要施打流感疫苗與肺炎鏈球菌疫苗，避免感染、引發重症與降低死亡率。

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