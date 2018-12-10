桃園市燃氣熱水器更換或遷移補助 明年元旦起受理登記

2018-12-10 22:58

〔記者李容萍／桃園報導〕每當冷氣團來襲天氣變冷，民眾都會緊閉門窗，增加一氧化碳中毒風險；桃園市政府消防局為防範居家熱水器裝設不當造成一氧化碳中毒，例如屋外型熱水器安裝於室內或已加蓋、加裝氣密窗的陽台等情形，宣導民眾自明年1月1日起，可前往各消防分隊申請燃氣熱水器遷移或更換補助，經消防人員現地審視確認符合一氧化碳中毒潛勢場所條件者，申請者即可通知合格廠商施作，一戶以一次為限，並以低收入戶、中低收入戶為優先補助對象。

桃園市消防局表示，此補助案自2009年起配合消防署推動，截至今年共補助3141萬4000元，補助戶數達9294戶，明年度並加碼編列「燃氣熱水器更換或遷移補助」預算共400萬元（今年是200萬元），補助自明年1月1日起至4月30日止受理登記，申請對象為設籍市民，經由消防局訪視認定為一氧化碳中毒潛勢戶者，一般戶每戶最高補助3000元，低、中低收入戶最高補助1萬2000元（原本是1萬元）。

據消防署統計，2011年至2016年燃氣熱水器一氧化碳中毒案件中，有7成發生於12月、1月及2月等溫度較低的月份，以2016年1月霸王級寒流期間為例，從1月25日至27日3天內就發生13件造成37人受傷。

消防人員提醒，民眾使用瓦斯熱水器要保持通風，屋外式熱水器絕對不能安裝在浴室、廚房等室內空間，因為空氣不流通，瓦斯燃燒不完全，就會產生一氧化碳，若將瓦斯熱水器安裝在開放式陽台，一旦有加裝窗戶，應將原本的熱水器更換為強制排氣式熱水器（FE式或FF式）或電熱水器，才能避免一氧化碳中毒的威脅。

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