吳寶春上海展店自稱「中國人」 拍扁麵包師氣炸：滾出中國！

2018-12-11 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕台灣麵包師傅吳寶春於中國上海展店，但被中國網友評為「台獨麵包」揚言抵制，他則發聲明表示「支持九二共識」，自己是「生於中國台灣的麵包師」，此番言論遭台灣網友罵翻。而2016年因偷拍前總統陳水扁散步影片爆紅的麵包師傅黃士福則怒嗆吳寶春，要他滾出中國！

吳寶春因被中國網友評為「台獨麵包師」，疑擔憂中國市場受到影響，10日晚間透過「吳寶春麥方店」臉書粉專發聲明表示，他支持「九二共識」、「兩岸一家親」，自己是一個生於「中國台灣」的麵包師，台灣是養育他的土地，「身為中國人是我的驕傲」，「兩岸一家親是我堅持不變的態度」。

對此，黃士福也在微博轉貼相關報導，怒批吳寶春「為了錢什麼話都可以說！」還強調「上海的同胞們拒絕買台獨麵包，已經忘記當年做烘焙的初心！拒買！滚出中國！ ​​​​」中國網友的正反意見皆有，有人酸吳寶春在中國沒多少人知道，但也有人表示，應該要給吳寶春一個機會「只要承認是同胞，一切都好說話」。

黃士福的貼文被轉貼到PTT後遭網友狠酸，留言「這人真糟糕，自己賺不到，人家要賺就7 pu pu」、「廢到」、「見不得別人好啊」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/