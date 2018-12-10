上課要帶巴拉刈不合理？ 網友爆料推翻誤食說

2018-12-10 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕南投縣傳出有名國中生因誤食劇毒農藥巴拉刈，3天後不幸中毒身亡。不過PTT出現一名疑似老師的網友爆料，這名女學生是輔導中心的高關懷案例，平時心裡壓力大，誤喝可能性極低。有不少網友也發覺異狀，提到校方不會要學生自行準備危險藥劑。

原PO表示，女學生是輔導中心高關懷案例，爸爸那邊很有錢，但是家道中落，媽媽已經離開了，因為女學生國一交男友，被家族施下不少壓力。原PO提到，女學生以園藝社需要農藥為由，請家人幫忙購買，但照理來說，是不會有學校的園藝社會使用巴拉刈的。

文章一出讓許多網友開始懷疑，指出巴拉刈顏色罕見、氣味刺鼻，不會這麼簡單就喝下，認為新聞中所說的半夢半醒間誤喝相當不合理，種種跡象都傾向學生可能是自殺。其他網友也發現，硫酸之類的危險化學藥品都是老師準備，不會有老師要學生準備農藥，而且還是具有高毒性的巴拉刈。

據《中廣新聞網》報導，校方澄清，校內的農業課程皆在推廣有機植栽，並宣導農藥對人體及土地的危害，課程所需器材都由校方備妥，不僅校園內沒有施打農藥，更不會要學生攜帶含有劇毒的農藥至學校。

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