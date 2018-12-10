台大教授退時力黨籍 籲吳敦義應讓國民黨退出校園

2018-12-10 22:08

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學校長遴選案因政黨影響斧鑿甚深，也讓學者無奈，台大教授鄭秀玲臉書今晚點名國民黨主席吳敦義，體育改革、台大校長遴選等案都有國民黨介入，甚至台大校內也「黨國勢力龐大」，盼其「主持正義」，約束黨員及黨團組織，讓政黨退出校園，不要繼續介入台大校長遴選。

鄭秀玲臉書稱，吳敦義領導的國民黨，在日前九合一大選中大勝，顯示選民對其有期待，而民進黨亦遭諸多批評，但現今社會弊案叢生，需各界一起革新，人民才能安居樂業，也盼吳敦義力格積弊。

但話鋒一轉，鄭秀玲點出國民黨長期在體育界、高教校園、財經界和司法等領域擁有既得利益團體，盼盡速自發大力改革，不要成被改革的對象，如體改爭議中，游泳協會遭媒體曝光，2萬多筆會員名單中，有1萬多筆人頭會員，不少是國民黨黨代表與區部主任等涉案，令人痛心。

鄭秀玲也提台大校長遴選案，指出監察院經數月調查，以對台大、教育部提糾正案，明確指出遴選有利害關係未揭露等瑕疵與偏頗，案件亦有其他校長候選人正式提行政訴訟等，但國民黨的立委、關係密切的台大自主聯盟成員等，和友好國民黨的媒體聯手，施壓教育部長要求強行聘任管中閔當校長，以干預司法獨立，更作實國民黨政治力嚴重介入台大校長遴選案。

鄭秀玲也提到，台大學生會因反管，卻遭羅織收民進黨錢的莫須有罪名，且認為台大校園內黨國龐大勢力，常結合特定媒體攻擊異己，多數教師無奈只好沉默，向吳敦義喊話，期盼其約束黨員及黨團組織，不要介入台大校長遴選，靜候司法裁決校長遴選相關事宜。

鄭秀玲也宣布，她已辭去時代力量黨籍，盼吳大力支持「政黨退出校園」訴求。

台大教授鄭秀玲臉書：

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