東港觀光鐵道喊卡 地方盼高捷優先延伸屏東沿海

2018-12-10 21:50

［記者陳彥廷／屏東報導］東港觀光鐵道今天傳出暫緩消息，傳回東港地區後，有人嘆屏東人的交通權是「三等公民」，但也有居民表示，該案所規劃的鐵道無論對通勤或者觀光基本上都是繞路，都不具太大效益，喊卡大家是鬆了一口氣，但高捷延伸屏東沿海鄉鎮倒是成為共識。

「三等公民的交通！」東港1名旅宿業者則說，不論起點或路線為何，歡迎鐵道重新進入東港，因為東港已經很久沒有這麼大、有機會能夠帶動地方的大型公共建設，加上這幾年的國際旅遊趨勢就是自由行加上軌道旅遊，要吸引國際旅客，軌道大眾運輸就是優勢，現在回歸原點期待落空，而高捷延伸說起來簡單，但實行起來怕是遙遙無期，更怕在高市府政黨輪替後淪為口號。

台鐵東港支線的客運業務早在1991年就因收入太低停止，2002年進一步停止軍事運輸任務而廢線，但國民黨疑似為拉抬2016的選情，在2015年9月釋出東港支線復駛企圖製造利多，至今卻成燙手山芋，因在列入前瞻計畫後，由顧問公司進行可行性評估，地方開始出現「支線會廢就是無效益」的反對聲浪。居民、首長也發出不希望20幾億元投入後卻很可能讓「蚊子鐵道」重演的擲地之聲。

顧問公司雖調整從林邊火車站出發並進入大鵬灣環灣道路，與觀光兩字接軌，而「鐵道進入東港」的問卷，在最後階段也獲多數民眾看好，但除觀光或通勤的定位不明，可行性評估因經濟效益難以回收，交通部喊卡，細究當初為釋選情利多，交通部此舉，可謂懸崖勒馬。

東港鎮公所表示，目前尚未接獲交通部或鐵道局的公文，但地方居民對該鐵道一直都有反彈聲浪，官員並透露，後來的相關會議中，幾乎無人看好，停止說實在並不意外，反倒是本案中列為後期計畫的高捷延伸，較符合東港就業人出去、觀光遊客進來的交通需求，且光是僅僅延伸到高雄市最南的林園區，對高屏溪1溪之隔的新園、東港就已屬利多。

林姓居民則說，該案除觀光、通勤的定位不明，繞林邊站費時費力，若高捷延伸，搭配現有觀光基礎的東港、琉球的海洋美食特色，軌道才能產生磁吸遊客加乘的效果，相較高捷衍伸屏東市會以通勤為主，高捷延伸屏東沿海應優先實行，甚至比高鐵延伸屏東更讓人期待。

交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處則表示，多元、便利的交通一直是發展觀光的基礎，管理處對軌道進入大鵬灣持樂見態度，此案則遵照上級評估，發展園區內觀光腳步不會受到影響。

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