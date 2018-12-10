挺管派開記者會半天就租好場地 學生：校方失去行政中立

2018-12-10 21:32

〔記者吳柏軒／台北報導〕台大學生會指控，「台大自主聯盟」過去多次支持管中閔應上任當台大校長，明天將開召開記者會，由李鴻源、王明鉅等人出面高呼「還我校長」等，租借場地竟能「快速通關」，規定3天前申請，卻僅1天就完成租用流程，質疑校方違法行政中立。

台大自主聯盟明天上午10點擬召開「還我校長－台灣教育不能等」記者會，但原先卻要租借台大行政大樓第一會議室，引發觀感問題；台大學生會今天前往詢問校方相關問題，才得知「台大自主聯盟」算是教職員工社團，僅口頭徵詢該場地，並未完成租借申請，隨後下午就傳出，該聯盟租借到綜合教學館二樓的台大講堂，並在臉書粉絲專頁公布更新訊息。

但台大學生會今晚立刻拿出台大內規打臉，根據《國立台灣大學教學館教室租用管理要點》，校內外單位借用需1週前填申請表，經校方同意後，借用日3天前繳清費用，才可使用，然而台大自主聯盟不到1天就跑完所有程序，顯然違反相關管理要點。

台大學生會更指出，針對此事曾多次致電教務處課務組主任，對方卻表示「原則也有例外」，說租借單位面臨特殊狀況時，會通融租用，過去也曾發生類似狀況，並稱該聯盟有致電詢問場地，並非唐突借用。

對此，台大學生會質疑校方違反行政中立，不顧台大校長遴選事件有兩造立場，並非所有人都認同台大自主聯盟說詞，更有台大學生提出挺管派在今年5月4日大舉辦校內遊行活動，也是一樣被校方放水，同樣有行政不中立之嫌。

台大學生會認為，依照教務處說法，未來學生社團若事前致電，以類似特殊狀況等，要求租借場地，並拖到前1日才繳清場地費用等，教務處也不可拒絕，才能達成實質的行政中立。

台大學生會臉書：

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