感受「大魚的祝福」 楊士毅：我們都是台灣的心肝寶貝

2018-12-10 21:22

［記者劉婉君／台南報導］「台灣會發光，不是因為被世界看見，而是有人愛著她。」藝術家楊士毅為台南創作的大型環境藝術作品「大魚的祝福」，將於年底前完成，以台灣是大魚的概念，帶民眾以3個角度去感受台灣這塊土地對我們的愛。

「大魚的祝福」位在台南市港濱歷史公園，是楊士毅應台南市政府觀旅局之邀創作的作品，長23米，高8米，不鏽鋼管材質，鏤空的大魚造型，雖然還未完工，已吸引許多民眾注意與期待。

楊士毅說，大家都說台灣是大魚，但牠為什麼不游走？是為了想在汪洋大海中，讓我們有立足之地，所以牠才會化身島嶼，承載著我們，可是這樣的疼愛我們卻不一定知道，所以他做成作品，希望大家一起走入大魚裡，感受台灣給我們的愛，一同感謝及善待她。

楊士毅表示，想像從海洋上看台灣，台灣就像是有一條隱形的大魚在守護，台灣位在大魚的心，居住在上面的我們，都是牠的心肝寶貝。而觀賞「大魚的祝福」有3個角度，站在1樓仰頭，看由450片左右的彩色釉燒玻璃組成的台灣島底部，象徵對這塊土地表示致意與尊重；走上2樓低頭看台灣島，象徵的是感謝；再抬頭看看身邊的人，知道彼此身在同一塊土地上，必須互相善待，就像台灣對我們一樣。

鏤空結構的大魚，完全沒有使用螺絲，搭配南部的陽光，光影會有不一樣的變化，夜晚照明的脈動，還會讓台灣不僅會發光，且會像心臟一樣跳動。

楊士毅說，希望透過作品讓更多人記起一份疼愛，找回那一份善待和感謝。台灣很常因想法不同及作法不同，產生對立甚至撕裂，可不可以有一個什麼樣的方式讓大家凝聚在一起？也許島嶼就是我們共同的答案，讓大家都記得，有一個疼愛我們的地方，讓我們一起呵護她，為她努力。

而站在大魚的2樓，也可以看到通向海洋的地方，楊士毅說，有時沒有靠近水邊，常會忘記台灣是島嶼，站在這裡就會想起我們和海洋的連結。與其千言萬語，倒不如讓民眾自己去感受，體會更深刻。

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