明出門記得帶傘！傍晚東北季風報到 北部下午降雨機率高

2018-12-10 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕明（11）日白天天氣將稍微回暖，但傍晚又有一波東北季風南下，低溫約為15至20度，北部、東北部地區下午降雨機率會逐漸升高，提醒民眾出門記得攜帶雨具。

中央氣象局預報，明日清晨東北季風減弱，白天氣溫會稍微回升，但傍晚又有一波東北季風南下，因此傍晚北部、東北部天氣會再轉涼。白天高溫北部約24、25度，中部及東半部約26、27度，南部約29、30度，各地傍晚低溫則大約為15至20度。

明日下午來台的這波東北季風帶來較多水氣，北部及東半部地區降雨機率也會在下午逐漸提高，中南部地區則較不受影響。明日傍晚起臺南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及各離島沿海、空曠地區將有8至10級強陣風，風浪都會增大，提醒民眾前往海邊活動應注意安全。

「天氣風險公司」指出，明日這波冷空氣是今年入冬以來最強的一波冷空氣，將持續影響到本週五，預計週末將會明顯回暖。

紫外線方面，明全台僅有台東縣為高量級，外出30分鐘恐曬傷；連江縣為紫外線指數低於2的低量級；其他地區皆為紫外線指數3至5的的中量級。

空氣品質方面，明日北部、竹苗、宜蘭、花東、馬祖及澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南及金門地區為「普通」等級；高屏地區因位於下風處、擴散條件稍差，易有污染物累積，為「橘色提醒」等級。

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