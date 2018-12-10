輕熟女立志當醫師娘 網噓爆「需要找醫師看病」

2018-12-10 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕網友分享，有個好閨密從小夢想嫁給醫師，先前分別和已婚醫師、醫學系學生及非醫師的男生交往，但最後都無疾而終。因此這名網友想問，除了朋友介紹或看病，還有哪些認是醫師的管道，沒想到反被鄉民噓爆。有網友指稱，不會有人跟只看職業的人結婚，建議原PO朋友看清現實。

原PO在PTT表示，好友今年29歲，在家庭觀念傳統影響下，一心想嫁給醫師，起初和已婚醫師交往，對方因贍養費問題沒離婚，於是2人分手；第2任男友是名準備醫師國考的醫學系學生，但考了4年還是未考取，雙方分手時，男方答應考上就要把原PO朋友追回來，原PO朋友也不排斥。

原PO朋友第3段戀情和非醫師人士交往，最後仍因原PO懷抱醫師娘夢，以分手收場。原PO提到，朋友自認外在條件不錯，堅持嫁給醫師，將來才有面子，連身旁友人都抱持相同看法。

原PO遂向網友提問，邁入30歲真的很難再認識醫師對象嗎，除了看病和旁人介紹，是否就沒有認識醫師的方法了？

許多網友看到文章後驚呼「奇文共賞」，質疑原PO朋友是否條件好到非醫師不嫁，不如自己念醫學系比較快。其他網友則指出，擁有這種想法的人也很難被醫師看上吧，不會有人想跟只喜歡自己外在條件的人結婚。還有網友狠酸「真的要找醫師看病」、「有夢最美，希望相隨」，「請她堅持下去，縮小受害男性範圍」。

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