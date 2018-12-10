南藝大音樂系嘉義演出 嘉義國中校友返鄉獻藝

2018-12-10 21:40

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕「嘉義市第27屆國際國樂節」將於14日起至23日登場，「台南藝術大學明日之星系列音樂會」也將於12日晚間7點半在嘉市文化局音樂會演出，這也是南藝大音樂系成立21年，首度以跨區合作模式，安排嘉義子弟返鄉獻藝，讓藝文氣息傳遍市區各角落。

南藝大音樂系主任李威龍今天帶領子弟兵在嘉義國中舉行演出記者會，受到嘉義國中校長范貴玉等師長、同學歡迎，嘉市文化局表演藝術科長蔡志賢、嘉市議員王美惠到場為學子加油打氣。

李威龍說，自己是嘉義子弟，很多就讀南藝大的優秀學生，亦來自嘉義國中，盼經由這次演出與嘉市文化局及學界的合作，成為跨區音樂夥伴、共享音樂資源，共同為提升南部音樂文化而努力。

蔡志賢表示，南藝大為國內首創的特殊專業音樂學府，地靈人傑在學界有「少林寺」美譽，這次有機會到嘉義演出，以藝術關懷社會，與地方互動。

參演學生男帥女美「顏值高」，記者會由南藝大音樂系大三生陳慧擔任主持人，她今年拿下全國學生音樂比賽鋼琴特優第2名。

馬家偉（小提琴）、楊勝元（小提琴）、郭浩彬（鋼琴）、韓正剛（大提琴）、林燁均（中提琴）等5位學生合演五重奏，琴藝精湛獲滿堂彩；其中，馬家偉、楊勝元、郭浩彬畢業於嘉義國中音樂班，馬參加「106學年度全國學生音樂比賽」，鋼琴三重奏獲得南區第1名，小提琴獨奏拿下全國第3名，今年以弦樂組榜首佳績進入南藝大音樂系。

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