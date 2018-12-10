嬰幼兒施打流感疫苗 中市加碼送限量好禮

2018-12-10 22:56

〔記者黃鐘山／台中報導〕天氣轉涼，未滿3歲幼兒是流感高風險族群，今年3價疫苗株與社區流行病毒株吻合，接種疫苗可有效避免感染流感併發重症。台中市衛生局今（10）日表示，即日起6個月以上至3歲前嬰幼兒，到衛生所或合約醫療院所接種流感疫苗，即可現場兌換小禮物，送完為止。

衛生局指出，嬰幼兒抵抗力較差，感染流感病毒易引發肺炎、腦炎、心肌炎或心包膜炎等嚴重併發症，6個月以上至3歲前嬰幼兒每年皆要接種流感疫苗，首次接種流感疫苗的嬰幼兒，間隔4週需再接種第2劑，才能產生足夠的保護力。出生6個月內的嬰兒無法接種流感疫苗，需父母等主要照顧者接種，間接保護嬰幼兒健康。

衛生局表示，目前幼兒劑型的疫苗數量充足，且這一季流感疫苗株與社區流行病毒株吻合，呼籲家長儘速帶家中6個月以上至3歲前嬰幼兒完成接種，及早獲得保護力，並留意與幼童接觸前先換衣及洗手，從生活中做起抗流感。

接種流感疫苗的公費對象，包括50歲以上成人、孕婦及6個月內嬰兒的父母、滿6個月以上至國小入學前幼兒、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、醫事及衛生防疫相關人員、禽畜業及動物防疫相關人員、安養、養護、長期照顧等機構對象及具有潛在疾病者，包括高風險慢性病人（含BMI≧30）、罕見疾病患者及重大傷病患者。

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