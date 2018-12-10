發展觀光醫療 高醫前進越南搶頭香

2018-12-10 21:00

〔記者方志賢／高雄報導〕高醫前進新南向國家插旗，由醫院院長侯明鋒領軍，在胡志明市與越南知名企業金頂集團（Gold Top Group）及台資福爾摩沙診療所分別簽署合作備忘錄，將台灣的優質醫療服務及管理制度整廠輸出，並建立台、越轉診平台，期能吸引更多東南亞國家民眾到高雄就醫。

侯明鋒表示，高雄與越南地理位置接近，是台灣前進東協各國之門戶，目前越南多個城市包括河內、胡志明市等，與高雄幾乎每天都有1-2班直飛班機，航程僅需2-3小時，形成一日生活圈，往返高雄就醫相當方便。

高雄市境內的新住民，以越南籍人數最多約有1萬2000餘人。高醫於政府推動新南向政策前就已前進東南亞，足跡遍及印尼、泰國、越南、菲律賓及馬來西亞等國家，進行學術交流、志工服務、人道醫療及援助醫療偏鄉等，為國家外交盡一份心力。

侯明鋒說，高醫是南台灣第一家通過JCI（Joint Commission International）國際醫療評鑑的醫學中心。高醫有許多強項醫療，如外科部長郭耀仁團隊完成的手臂移植及肝膽內科的肝炎治療，都是亞洲第一。

另高醫眼瞼下垂整合治療手術、乳癌患者自體脂肪乳房重建治療、聲帶免受損的創新甲狀腺手術神經監測技術、成功率最高的「雷納生」微創脊椎手術、不需動刀的「海扶刀」子宮肌瘤消融手術，以及領先全台灣的單孔「達文西」機械手臂攝護腺全切除術及大腸直腸癌精準醫療創新治療模式等，也都具有創新特色，且醫療費用比歐美日國家更親民，對國際觀光客絕對具有吸引力。

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