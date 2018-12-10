發展觀光醫療 高醫前進越南搶頭香

〔記者方志賢／高雄報導〕高醫前進新南向國家插旗，由醫院院長侯明鋒領軍，在胡志明市與越南知名企業金頂集團（Gold Top Group）及台資福爾摩沙診療所分別簽署合作備忘錄，將台灣的優質醫療服務及管理制度整廠輸出，並建立台、越轉診平台，期能吸引更多東南亞國家民眾到高雄就醫。
侯明鋒表示，高雄與越南地理位置接近，是台灣前進東協各國之門戶，目前越南多個城市包括河內、胡志明市等，與高雄幾乎每天都有1-2班直飛班機，航程僅需2-3小時，形成一日生活圈，往返高雄就醫相當方便。
高雄市境內的新住民，以越南籍人數最多約有1萬2000餘人。高醫於政府推動新南向政策前就已前進東南亞，足跡遍及印尼、泰國、越南、菲律賓及馬來西亞等國家，進行學術交流、志工服務、人道醫療及援助醫療偏鄉等，為國家外交盡一份心力。
侯明鋒說，高醫是南台灣第一家通過JCI（Joint Commission International）國際醫療評鑑的醫學中心。高醫有許多強項醫療，如外科部長郭耀仁團隊完成的手臂移植及肝膽內科的肝炎治療，都是亞洲第一。
另高醫眼瞼下垂整合治療手術、乳癌患者自體脂肪乳房重建治療、聲帶免受損的創新甲狀腺手術神經監測技術、成功率最高的「雷納生」微創脊椎手術、不需動刀的「海扶刀」子宮肌瘤消融手術，以及領先全台灣的單孔「達文西」機械手臂攝護腺全切除術及大腸直腸癌精準醫療創新治療模式等，也都具有創新特色，且醫療費用比歐美日國家更親民，對國際觀光客絕對具有吸引力。
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高醫院長侯明鋒（左6）領軍，前進胡志明市與越南知名企業金頂集團及台資福爾摩沙診療所分別簽署合作備忘錄。（圖高醫提供）
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高醫院長侯明鋒（左）領軍，前進胡志明市與越南知名企業金頂集團及台資福爾摩沙診療所分別簽署合作備忘錄。（圖高醫提供）
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