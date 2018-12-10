歡樂耶誕城巨星演唱會開台 鄧紫棋、蔡依林嗨翻新北

2018-12-10 17:51

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」今年邀請大咖歌手上陣，15日、16日壓軸更由鐵肺歌后鄧紫棋、流行天后蔡依林登場，演唱會媲美國際演唱規格，一連二天邀請民眾嗨翻新北市。

新北市觀旅局預告，15日的演唱會由剛獲得NASA「Breakthrough Prizes突破獎」頒獎典禮上，首位登上此頒獎典禮的華人歌手的鄧紫棋壓軸，演唱破億單曲「光年之外」；16日則由距離上一張專輯4年未發片的亞洲流行天后蔡依林擔綱，她也是許久未在台灣出席大型公開戶外表演。

除此之外，15日、16日二天還有許多偶像派、實力派及創作型歌手等眾多卡司輪番熱鬧開唱，演唱陣容實力堅強，包括今年獲得「最佳新人獎」與「最佳台語專輯獎」的茄子蛋、畢書盡、李佳薇、王子、周興哲、陳芳語、鼓鼓、愷樂、廷廷、白安、李玉璽、馬仕釗、卓義峰、李毓芬、閻奕格、李建軒、關詩敏、許書豪、袁詠琳、B.C.W等眾多歌手登台。

觀旅局表示，表演舞台以「展翅飛翔」為設計概念，並打造粉鑽色翅膀造型彩幕做為舞台整體視覺包裝，於視覺、聽覺，都將更勝以往。

同時，觀旅局也提醒民眾多利用大眾運輸工具至市民廣場參與巨星耶誕演唱會活動，可搭乘捷運板南線至板橋站下車，由3號站前廣場出口步行約8分鐘，或由3A新北市府出口步經B1連通道前往。

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