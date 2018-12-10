空軍花蓮雷達站旁山崩百公尺 軍方：安全暫無虞

2018-12-10 17:07

［記者王峻祺／花蓮報導］位於花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山稜上的空軍第二機動雷達分隊，上月24日在連續大雨後，後方山坡突然發生大規模崩塌，深度逾百公尺，因昨晚花蓮發生芮氏規模5.1的地震，附近居民憂恐再引發崩塌效應。對此，軍方回應，震後傷害面積並未擴大，安全暫時無虞。

平時負責東部海域戰管、偵蒐的空軍第二機動雷達分隊，附近還有海軍海鋒七中隊，是雄二、雄三飛彈的發射基地，上月24日大雨後，位於二機動軍營後方的山壁發生深度超過100公尺山崩。

空軍第二機動雷達分隊表示，上月24日在連續大雨後突然發生山崩，昨晚規模5.1的地震後傷害面積並未擴大，不影響建築物主體安全，目前積極搶修穩定邊坡，並用帆布防水避免面積擴大，搶修過程除必要人員、機具留守外，其餘士官兵都移防至他處，暫時安全無虞。

縣道193至月眉村路段及賀田山等地質均屬鬆軟紅土，邊坡無巨石、礫岩穩固山坡，因自上月開始山坡不斷崩塌，附近瓜農時常會聽到山崩時，樹木、竹林拉扯聲響，鄰近還有飛彈營區、東山安樂園及遠雄悅來飯店。

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