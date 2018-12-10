退休後想做什麼？ 林懷民：耍廢

2018-12-10 16:55

［記者劉婉君／台南報導］雲門舞集創辦人林懷民宣布將於明年底退休，今天他因為雲門舞集45週年「林懷民舞作精選」到台南市舉辦記者會，對於退休後的生活規劃，他說「耍廢。」

雲門舞集45週年「林懷民舞作精選」於11月開始，已在台北、台中、高雄等地演出，台南市為壓軸場次，15、16日兩天於台南文化中心演藝廳登場，長達2小時的節目，內容包括《水月》、《稻禾》等9支作品、15個片段，票早在上個月前就已售罄。

林懷民說，他經營舞團不是因為自己愛編舞、愛跳舞，而是希望台灣有自己的舞團，希望大家的精神生活過得更好。全世界有許多現代舞團的創辦人退休後，舞團和招牌就不見了，台灣只有雲門舞集這個完全職業性的舞團，交棒是希望舞團能夠繼續前進，讓大家還有舞可以看。

他除了肯定台南市文化中心長期推動的用心與成果，也希望未來雲門再到台南，可以繼續受到大家疼愛。

而對於外界關心他退休後的生活，林懷民說，明年的行程要到香港、馬來西亞、中國北京、新加坡、俄羅斯等，實在沒時間想再來要做什麼，「大概就是要把電視修好，泡一杯茶，追劇，耍廢囉。」

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