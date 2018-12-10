上班族福利來了！「挺美的」免費送400杯珍奶

2018-12-10 16:36

〔記者劉曉欣／彰化報導〕今年大選激情過後，各地都有粉絲送雞排等美食，但許多分送時間都挑在上班日，讓許多上班族為之扼腕；因此，彰化縣秀水鄉彰水路上的手搖杯業者張玉燕，歡慶王惠美當選彰化縣長，決定在本月23日分送400杯珍奶，選在星期日來分送，讓上班族也有小確幸！

張玉燕表示，這次選舉她支持王惠美，為了慶祝王惠美當選，原本決定要在本月25日就職日推出免費送珍奶，但考慮到25日是平常日，上班族都要工作，沒辦法來排隊領珍奶，因此提前到23日的星期日，讓上班族可以在休假日來喝到，也算是上班族的福利。

張玉燕說，珍奶是店內的招排飲料，開店7年來每杯750cc都是賣30元，民眾都說CP值很高，原因是「水波亭」是自創品牌，不用付加盟金，就可以讓消費者喝到CP值很高的珍奶。

張玉燕說，「挺美的」免費珍奶400杯發送時間，將從23日上午10點開始，屆時會發放號碼牌，每人1杯，送完為止，由於一次要送出400杯，當天也要提早煮珍珠來備料，就是要用自己招牌茶飲，來慶祝力挺的王惠美當選彰化縣長。

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