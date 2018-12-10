竹縣苗圃搬家了 新豐生態園區今天誕生

2018-12-10 16:56

［記者黃美珠／新豐報導］新竹縣政府的苗圃搬家了，即日起從關西搬到新豐，今天由縣長邱鏡淳、新豐鄉長徐茂淦、新科議員何智達等一起揭牌。因為樹苗的培育空間增大了，未來1年能提供全縣各機關、社區、學校申請綠美化的樹苗量，可望將從現在的13萬株提升到20萬株，是許多愛樹、愛環境者在耶誕節前提早聽到的佳音。

縣府農業處處長邱世昌說，新竹縣的苗圃過去都在關西跟私人承租用地，今年租約到期後將改到新竹縣環境生態教育園區內，也是就廚餘處理廠旁、曾是縣警局拖吊車輛保管場的場址。

他說，關西的苗圃實際使用面積僅1.5公頃，1年最多只能提供13萬株樹苗，而新豐生態苗圃有1.7公頃，未來1年可以提供20萬棵樹苗幫助綠美化環境。

縣府農業處統計，新竹縣的苗圃從2011年起迄今，短短8年內已培育茶花、竹柏、肖楠、台灣櫸等綠美化苗木給村里、機關、學校共約有142萬株，可說已經達到「1人1樹」的綠美化目標。

縣長邱鏡淳說，縣府農業處跟環保局能共同合作，用循環經濟概念，採有機肥種植樹苗，整合農業、環保一起推動育苗，以此替下一代植樹護林，這是很值得肯定的作法。

邱鏡淳跟在場者一起揭牌、且替該生態苗圃種下光臘樹後，立刻隨著環保局局長黃士漢轉往香園教養院新豐院區了解在社會企業元沛農坊輔導下，該院院生們用蔬果老葉、外皮、過期奶粉等生菜廚餘餵養蚯蚓生產肥料，再用這個肥料栽種作物的實際成果。

結果發現透過前述循環機制，該院1個月可以因此減少生菜廚餘垃圾達64公斤，而這些廚餘轉換成營養的肥料後，又可以提供農場種植的作物使用，有些農產品多到還能加工後上市販售。

邱鏡淳期待香園教養院養蚯蚓的成功模式，跟新豐生態苗圃與一旁廚餘廠未來可以合作的模式類似，希望新豐生態苗圃的未來，也如前述循環不息。

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