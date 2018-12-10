竹縣橫山落羽松秘境 波斯菊花海同框入鏡

2018-12-10 16:42

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕天氣漸涼，不少休閒景點的落羽松開始紅了；新竹縣橫山鄉的大山背山腳下有處落羽松秘境，附近的波斯菊花田也正盛開，兩種景觀同框，吸引不少民眾前往欣賞。

新竹縣有不少落羽松景點，其中最知名的就是和橫山鄉同樣位於省道台3線的北埔鄉，六塘谷的落羽松遠近知名，每年這個時候會吸引遊客前往參觀，附近進出道路還會因此塞車。

不少竹東鎮和橫山鄉的鄉親說，其實不必去北埔湊熱鬧，就在橫山鄉大山背山腳下的蔗部聚落，鄉道竹34線沿線水圳旁就有成排的落羽松，而且數量多達上百棵，松葉入冬後逐漸轉黃、轉紅再掉落，一整排轉紅的落羽松形成的美麗風光，不輸給韓劇場景。

住在鄉道竹34線旁的住戶說，現在這些落羽松還沒有很紅，但是附近農田種下的波斯菊已經盛開，前有波斯菊、後有落羽松的景觀也十分特別，由於交通方便，從省道台3線經由鐵路內灣支線橫山站對面的站前街轉入橫山街一段，再到橫山街二段就可以看到路旁水圳的成排落羽松，已經吸引不少內行的民眾前來賞花、賞松。

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